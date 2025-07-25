Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HUT Ke-3 Papua Tengah, Perindo: Bekerja dengan Hati, Layani Rakyat dan Bangun Daerah

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |22:27 WIB
HUT Ke-3 Papua Tengah, Perindo: Bekerja dengan Hati, Layani Rakyat dan Bangun Daerah
Provinsi Papua Tengah memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-3 (Foto: Dok)
A
A
A

PAPUA TENGAH - Provinsi Papua Tengah memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-3 pada Jumat, 25 Juli 2025. Sebagai provinsi yang terbilang baru, masih banyak hal yang harus dilakukan sebagai fondasi awal pembangunan yang panjang ke depan.

Hal itu diungkapkan Plt. Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah, Pilemon Keiya. Ia juga mengajak segenap masyarakat untuk bersama-sama mendukung seluruh kebijakan yang akan diambil Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley.

“Tentunya, kebijakan yang benar-benar pro terhadap kepentingan rakyat dan kita terus saling mengingatkan dengan berbagai kekurangan yang ada untuk kemajuan bersama dalam semua lini,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

Pilemon Keiya juga mendorong agar pemerintah provinsi harus berani membuka diri untuk menerima saran dan kritik yang disampaikan publik. Pada momen bertambahnya usia ini, Partai Perindo Papua Tengah memaparkan harapannya.

Pertama, pemimpin di Papua Tengah harus melibatkan seluruh elemen yang ada di provinsi ini untuk bahu-membahu meletakkan fondasi pembangunan yang kuat.

