HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Siap Negosiasi Bebaskan Sandera dan Akhiri Perang saat Operasi Rebut Gaza Dimulai

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |08:12 WIB
Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |08:12 WIB
Israel Siap Negosiasi Bebaskan Sandera dan Akhiri Perang saat Operasi Rebut Gaza Dimulai (Reuters)
YERUSALEM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Kamis (21/8/2025) pihaknya akan segera melanjutkan negosiasi untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Gaza dan mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun. Namun, negosiasi tersebut dengan persyaratan yang dapat diterima Israel.

1. Gencatan Senjata

Ini merupakan tanggapan pertama Netanyahu terhadap proposal gencatan senjata sementara yang diajukan Mesir dan Qatar yang diterima Hamas pada Senin. 

Seorang pejabat Israel menyebut, Israel akan mengirimkan negosiator ke perundingan setelah lokasinya ditetapkan. 

Berbicara kepada tentara di dekat perbatasan Israel dengan Gaza, Netanyahu mengatakan ia masih bersikeras menyetujui rencana untuk mengalahkan Hamas dan merebut Kota Gaza.

Ribuan warga Palestina telah meninggalkan rumah mereka karena tank-tank Israel semakin dekat ke Kota Gaza selama 10 hari terakhir. 

"Pada saat yang sama, saya telah mengeluarkan instruksi untuk segera memulai negosiasi pembebasan semua sandera kami dan mengakhiri perang dengan persyaratan yang dapat diterima Israel," ujarnya, melansir Reuters, Jumat (22/8/2025).  

"Kami sedang dalam tahap pengambilan keputusan," ucapnya. 

Rencana Israel untuk merebut Kota Gaza telah disetujui bulan ini oleh kabinet keamanan, yang diketuai Netanyahu. Namun, banyak sekutu terdekat Israel telah mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

Pernyataan terbarunya menggarisbawahi pandangan pemerintah Israel bahwa kesepakatan apa pun akan menjamin pembebasan seluruh 50 sandera yang ditangkap di Israel pada Oktober 2023 dan masih ditahan militan di Gaza. Para pejabat Israel yakin sekitar 20 orang masih hidup.

Proposal yang diajukan menyerukan gencatan senjata selama 60 hari dan pembebasan 10 sandera yang masih hidup yang ditawan di Gaza oleh militan Hamas dan 18 jenazah. Sebagai balasannya, Israel akan membebaskan sekitar 200 tahanan Palestina yang telah lama ditahan oleh Israel. Setelah gencatan senjata sementara dimulai, usulan yang diajukan adalah agar Hamas dan Israel memulai negosiasi gencatan senjata permanen yang mencakup pemulangan para sandera yang tersisa.

 

