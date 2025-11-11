Advertisement
MEGAPOLITAN

Siswa Pelaku Peledakan SMAN 72 Bawa 7 Bom, 4 Meledak di Masjid dan Bank Sampah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |19:15 WIB
Siswa Pelaku Peledakan SMAN 72 Bawa 7 Bom, 4 Meledak di Masjid dan Bank Sampah
Siswa Pelaku Peledakan SMAN 72  Bawa 7 Bom, 4 Meledak di Masjid dan Bank Sampah
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan penyelidikan kasus ledakan bom di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak tujuh bom ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto menyebutkan pihaknya menemukan dua bom yang meledak di TKP. Kemudian polisi pun langsung melakukan penjinakan beberapa bom lain yang masih aktif.

“Kami lakukan penjinakan bom yang masih aktif dan mengamankan bahan peledak di TKP, kemudian melakukan observasi di tempat kejadian ledakan, kemudian melakukan sterilisasi ulang,” kata Henik saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (11/11/2025).

Henik menyampaikan, ada dua bom yang diledakkan pelaku di dalam masjid SMAN 72 Jakarta. Bom itu diketahui dari adanya kawah ledakan.

“Di TKP 1, tadi sudah kami sampaikan, ditemukan dua crater atau dua kawah ledak, itu dimungkinkan terdapat dua bom yang sudah meledak di dalam masjid,” ujar dia.

Henik juga menerangkan ditemukan bom lainnya di bank sampah sekolah. Ada empat bom ditemukan di sana.

“Kemudian untuk di bank sampah, kami menemukan ada empat bom, dua yang sudah diledakkan, dan dua yang masih aktif,” ungkapnya.

Henik menambahkan, polisi juga menemukan bom lainnya di kawasan taman baca sekolah. Bom itu dikemas dalam kaleng minuman dengan sumbu bakar.

 

