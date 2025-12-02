Pemerintah Gandeng TNI AD Optimalkan Data Kewilayahan untuk Perkuat Kopdes

​JAKARTA – Pemerintah menyampaikan bahwa data kewilayahan yang akurat adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan setiap program pembangunan, termasuk Koperasi Merah Putih. Pemerintah mengoptimalkan ketersediaan data kewilayahan yang akurat dalam mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.

​"Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi,” ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal Zakaria Ali, Selasa (2/12/2025).

“Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan,"lanjutnya.

​Dia melanjutkan, pembentukan tim kerja terpadu untuk memastikan data kewilayahan terintegrasi dengan data kependudukan dan data sektoral lainnya yang dibutuhkan oleh program Koperasi Merah Putih.

Oleh karena itu, pihaknya melibatkan Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital, Bappenas, Dittopad TNI AD serta Pemerintah Daerah di 38 Provinsi seluruh Indonesia.

“​Dengan adanya fasilitasi pemenuhan data ini, diharapkan Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan,”pungkasnya.