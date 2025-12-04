JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut stok pangan di Jakarta saat ini terpenuhi dengan baik. Dia berharap ketersediaan stok ini tetap terjaga dengan baik hingga akhir tahun.
"Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun juga akan terkendali," ujar Pramono kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Dalam memastikan stok terkendali, Pramono telah memonitor ketersediaan pangan di sejumlah gudang penyimpanan atau pasar.
"Kita sudah memonitor hampir semua yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, beras, sayur-mayur, dan sebagainya, terutama cabai, dan sebagainya Jakarta relatif terkendali," ucapnya.
Pramono telah menginstruksikan anak buahnya yakni BUMD terkait agar pendistribusian pangan tidak terlambat.