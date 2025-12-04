Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |13:47 WIB
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun  (iNews Media Group/Danandaya)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut stok pangan di Jakarta saat ini terpenuhi dengan baik. Dia berharap ketersediaan stok ini tetap terjaga dengan baik hingga akhir tahun. 

1. Stok Pangan Aman

"Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun juga akan terkendali," ujar Pramono kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Dalam memastikan stok terkendali, Pramono telah memonitor ketersediaan pangan di sejumlah gudang penyimpanan atau pasar. 

"Kita sudah memonitor hampir semua yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, beras, sayur-mayur, dan sebagainya, terutama cabai, dan sebagainya Jakarta relatif terkendali," ucapnya.

Pramono telah menginstruksikan anak buahnya yakni BUMD terkait agar pendistribusian pangan tidak terlambat. 

