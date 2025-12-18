Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |12:58 WIB
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi langsung para korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga terdampak sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik.

Prabowo juga memperkenalkan jajaran pejabat negara yang turut mendampinginya kepada para pengungsi yang berada di SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Agam. Ia memulai dengan memperkenalkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Kenal Menteri ESDM? Siapa namanya?” tanya Prabowo kepada para pengungsi SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Agam, Kamis (18/12/2025).

“Pak Bahlil,” jawab pengungsi.

Setelah itu, Prabowo melanjutkan dengan memperkenalkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada warga yang hadir. Prabowo kemudian memperkenalkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. 

