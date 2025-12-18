Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |20:05 WIB
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait ketertiban gedung yang ada di Jakarta. Hal ini menyusul kebakaran Gedung Terra Drone, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 pegawainya.

"Bahkan, saya sudah meminta untuk disiapkan Pergub atau Perda," ujar Pramono di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia menjelaskan, bahwa sebelumnya pemerintah DKI Jakarta bisa langsung melakukan pembongkaran terhadap gedung yang bermasalah. Namun kini karena adanya regulasi baru kebijakan lama tidak bisa diterapkan.

"Kalau dulu, kalau ada yang seperti itu, Pemerintah Jakarta bisa membongkar melalui Satpol PP. Tetapi dengan peraturan yang baru kan tidak boleh, tidak bisa. Karena pada waktu itu memang kami sendiri yang enggak mau," ucapnya.

Pramono menyampaikan, bahwa kesiapan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) atau Pergub demi keselamatan pegawai yang bekerja di gedung 

"Tetapi kalau memang dibutuhkan, kami akan memperbaiki Perda atau Pergub tersebut untuk ketertiban bangunan yang ada di Jakarta. Kami tidak mau terulang kembali ada musibah sampai dengan 22 orang meninggal dunia," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190733//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-VPMk_large.jpg
Pramono Klaim 3.500 Gedung di Jakarta Diperiksa, 10 Bangunan Disanksi SP1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190147//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-qItn_large.jpg
Pascakebakaran, Pramono Salurkan Bantuan Rp600 Juta ke Pedagang Pasar Induk Kramat Jati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189739//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oGWS_large.jpeg
Antisipasi Pohon Tumbang, Pramono Klaim 65 Ribu Pohon di Jakarta Sudah Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement