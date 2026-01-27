Polisi Selidiki Ambruknya Atap GOR Kemayoran, 3 Orang Saksi Diperiksa

JAKARTA - Polisi memeriksa tiga saksi terkait peristiwa ambruknya atap GOR Kemayoran, Jakarta Pusat. Saksi yang diperiksa berasal dari pihak pengelola GOR hingga penerima jasa konstruksi.

“Sudah kita lakukan penyelidikan. Sementara ini, kami sudah memeriksa tiga orang saksi, baik dari pengelola maupun dari pihak penerima jasanya,” kata Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardiansyah, Selasa (27/1/2026).

Agung menambahkan, rangkaian penyelidikan lainnya seperti pemeriksaan bahan material juga tengah dilakukan. Polisi masih mendalami material apa yang digunakan dalam konstruksi bangunan tersebut.

“Untuk saat ini masih dalam rangkaian penyelidikan, pengecekan spesifikasi bahannya, serta koordinasi terkait bahan bangunan,” sambungnya.

Agung juga menegaskan, polisi belum akan mencabut garis polisi di lokasi kejadian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebagai informasi, peristiwa ambruknya atap tersebut terjadi pada Jumat (23/1). Atap bangunan itu menimpa sejumlah sepeda motor yang terparkir hingga mengalami kerusakan.

(Awaludin)