HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sebut Banyak Tokoh Bakal Bergabung ke PSI: Hati-Hati 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |11:14 WIB
Jokowi Sebut Banyak Tokoh Bakal Bergabung ke PSI: Hati-Hati 
Presiden ke-7 RI Jokowi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, bahwa bakal banyak tokoh yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, Ia pun mengingatkan parpol tersebut untuk hati-hati. 

"Banyak yang bergabung. Dan akan banyak lagi akan bergabung. Yang akan bergabung baik itu tokoh nasional, provinsi, kab dan kota akan lebih banyak lagi," kata Jokowi saat memberikan arahan di Rakernas PSI yang ditayangkan virtual, Sabtu (31/1/2026). 

Dalam hal ini, Jokowi mengingatkan partai berlambang gajah tersebut untuk berhati-hati. Menurutnya, dengan banyaknya yang bergabung justru perbedaan akan semakin tajam. 

"Makin banyak bergabung artinya kita akan makin beragam. Artinya akan semakin banyak perbedaan, hati-hati, akan makin banyak perbedaan. Perbedaan selera, keinginan, kepentingan, dan lainnya akan makin banyak," ujar Jokowi. 

 

Topik Artikel :
Rakernas PSI PSI jokowi
