Prabowo: 60 Juta Orang Penerima MBG, Setara 10 Kali Warga Singapura

JAKARTA – Pemerintah telah menyalurkan 60 juta lebih penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap harinya. Termasuk diantaranya ada peran dari Polri dalam pelaksanaan program MBG.

Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

"Hari ini kita sudah mencapai, laporan Kepala BGN, 60.200.000 penerima manfaat, di antaranya peran dari Polri," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan bahwa sudah ada 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang didirikan.

"Kita telah memberi makan tiap hari, 60 juta lebih. Kita sudah berhasil memliki 23 ribu SPPG di 38 provinsi seluruh Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, penyediaan 60 juta lebih porsi MBG setiap harinya itu setara dengan berkali-kali kebutuhan di negara lain. Program MBG di Indonesia disalurkan kepada pelajar, ibu hamil, hingga lansia.

"Jumlah ini kira-kira memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan, setiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura, setiap hari. Atau 2 kali Malaysia, setiap hari," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyentil orang-orang yang menghina program MBG sejak awal pelaksanaannya. Dia berkelakar dan meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Qodari untuk mengecek orang-orang yang menghina MBG.