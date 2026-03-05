Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Transjakarta Sebabkan Tabrakan Adu Banteng di ‘Jalur Langit’ Jadi Tersangka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |07:52 WIB
Sopir Transjakarta Sebabkan Tabrakan Adu Banteng di ‘Jalur Langit’ Jadi Tersangka
Sopir Transjakarta Sebabkan Tabrakan Adu Banteng di ‘Jalur Langit’ Jadi Tersangka (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyampaikan perkembangan terkini terkait dua unit bus Transjakarta terlibat kecelakaan ‘adu banteng’ di 'jalur langit' koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Kini, polisi menetapkan sopir Y sebagai tersangka.

“Sudah tersangka," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin dikutip Kamis (5/3/2026).

Komarudin menerangkan, tersangka dijerat Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sementara itu, tersangka tidak ditahan.

"Proses masih lanjut. Tidak ditahan, (dijerat Pasal) 310," ujar dia.

Sebelumnya, dua unit bus Transjakarta terlibat kecelakaan ‘adu banteng’ di 'jalur langit' koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menyebut, salah satu pengemudi sempat tertidur saat mengemudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement