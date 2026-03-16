Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sita 86 Rekaman CCTV, Polisi Temukan 2.610 Gambar Terkait Kasus Penyiraman Aktivis KontraS

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |19:10 WIB
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, menyita puluhan rekaman CCTV terkait kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dari rekaman tersebut, polisi menemukan ribuan gambar yang kini masih dianalisis lebih lanjut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyebutkan, total ada 86 titik kamera pengawas yang telah diamankan penyidik.

“Kami melakukan upaya penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV serta saluran komunikasi yang ada. Ada 86 titik kamera pengawas yang kami ambil sehubungan dengan titik-titik yang diduga dilalui para pelaku penyiraman, baik saat berangkat maupun saat kembali,” ujarnya kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, puluhan rekaman tersebut berasal dari berbagai sumber. Sebanyak 7 titik CCTV berasal dari ETLE, 27 titik dari Diskominfotik, 8 titik dari Dinas Perhubungan, serta 44 titik CCTV milik warga.

CCTV milik warga tersebut berasal dari rumah, perkantoran, maupun bangunan lain yang berada di sekitar jalur yang diduga dilintasi pelaku.

“Dari 86 titik kamera pengawas yang kami analisis, terdapat 2.610 gambar dalam bentuk video dengan total durasi mencapai 10.320 menit. Karena itu, kami membutuhkan waktu beberapa hari untuk melakukan analisis digital terhadap rekaman CCTV di sepanjang jalur yang dilintasi pelaku,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement