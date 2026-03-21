Open House Prabowo, Warga Antusias Antre di Pintu Istana Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar open house untuk masyarakat di Istana Negara, Jakarta. Suasana di sekitar istana tampak ramai dan mulai memadati area pintu masuk untuk mengikuti acara open house dan silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah yang digelar hari ini.

Dari pantauan iNews Media Group, Sabtu (21/3/2026), warga tampak memadati Gerbang Majapahit Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang menjadi pintu utama bagi mereka yang akan menghadiri open house. Pihak Istana juga menyediakan tenda-tenda untuk berteduh bagi masyarakat dari teriknya matahari.

Warga Mangga Besar, Septi, mengaku mengetahui informasi acara open house ini dari rekan-rekannya saat salat tarawih di Masjid Istiqlal. Ia datang dengan harapan bisa bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo sekaligus memperoleh bantuan sembako yang disebut-sebut akan dibagikan.

“Dari teman-teman di Masjid Istiqlal, pas salat tarawih. Iya (silaturahmi). Infonya ada sembako. Makanya ibu ke sini,” katanya.

Hal senada disampaikan warga Cipinang, Jakarta Timur, bernama Wanto. Ia mengetahui kegiatan open house dari pemberitaan televisi dan sengaja datang untuk merasakan langsung suasana di Istana.

“Karena setiap tahun dapat berita dari TV, TV swasta, makanya saya ingin itu,” katanya.