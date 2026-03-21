Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Open House Prabowo, Warga Antusias Antre di Pintu Istana Negara  

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |10:54 WIB
Open House Prabowo, Warga Antusias Antre di Pintu Istana Negara . (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar open house untuk masyarakat di Istana Negara, Jakarta. Suasana di sekitar istana tampak ramai dan mulai memadati area pintu masuk untuk mengikuti acara open house dan silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah yang digelar hari ini.

Dari pantauan iNews Media Group, Sabtu (21/3/2026), warga tampak memadati Gerbang Majapahit Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang menjadi pintu utama bagi mereka yang akan menghadiri open house. Pihak Istana juga menyediakan tenda-tenda untuk berteduh bagi masyarakat dari teriknya matahari.

Warga Mangga Besar, Septi, mengaku mengetahui informasi acara open house ini dari rekan-rekannya saat salat tarawih di Masjid Istiqlal. Ia datang dengan harapan bisa bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo sekaligus memperoleh bantuan sembako yang disebut-sebut akan dibagikan.

“Dari teman-teman di Masjid Istiqlal, pas salat tarawih. Iya (silaturahmi). Infonya ada sembako. Makanya ibu ke sini,” katanya.

Hal senada disampaikan warga Cipinang, Jakarta Timur, bernama Wanto. Ia mengetahui kegiatan open house dari pemberitaan televisi dan sengaja datang untuk merasakan langsung suasana di Istana.

“Karena setiap tahun dapat berita dari TV, TV swasta, makanya saya ingin itu,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement