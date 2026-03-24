Arus Balik Mudik 2026, Tol Jakarta–Cikampek Ramai Lancar Pagi Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |09:28 WIB
Arus Balik Mudik (foto: Okezone)
JAKARTA – Arus balik mudik Lebaran 2026 mulai terlihat di ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pada Selasa (24/3/2026) pagi. Kendaraan dari arah Transjawa mulai memadati Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama).

Antrean di loket pembayaran GT Cikampek Utama beberapa kali sempat terjadi. Namun, pada pukul 08.40 WIB, antrean di gerbang tol tersebut terpantau tidak mengular.

Arus lalu lintas kembali lancar setelah memasuki ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek. Baik jalur contraflow maupun jalur utama terpantau dapat dilalui dengan kecepatan normal.

Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Hanya beberapa bus angkutan yang terlihat melintas pada pagi hari.

Sementara itu, di ruas jalan tol yang sama menuju arah Transjawa juga terpantau ramai lancar, meski hanya dua lajur yang digunakan.

