Pabrik Kaos Kaki di Bekasi Terbakar, 8 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA – Kebakaran melanda pabrik kaos kaki di kawasan Tanah Apit, Medan Satria, Kota Bekasi, Rabu (25/3/2026). Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah.

Informasi awal diketahui dari unggahan akun Instagram @infobekasi. Dalam video yang beredar, tampak asap hitam membumbung tinggi dari bangunan pabrik.

“Kebakaran hebat dilaporkan melanda pabrik kaos kaki di Tanah Apit, Medan Satria, Bekasi siang ini. Damkar sudah berada di lokasi dan berupaya melakukan pemadaman,” tulis akun tersebut, Rabu (25/3/2026).

Peristiwa itu dikonfirmasi oleh Komandan Pleton Kompi A Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Rusmanto. Ia menyebut proses pemadaman masih berlangsung.

“Sampai saat ini masih dalam penanganan,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat.