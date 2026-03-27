Seskab Teddy Ungkap Presiden Prabowo Dadakan Datangi ke Bantaran Rel Senen, Disambut Antusias Warga

JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyebutkan Presiden Prabowo Subianto mendadak ingin mengunjungi warga yang masih tinggal di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

“Pak Presiden tadi sore tiba-tiba mendadak ingin melihat warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api di daerah Senen,” kata Teddy dalam akun @sekretariat.kabinet, Kamis (26/3/2026).

Teddy menceritakan, Presiden menyamar dengan tidak menggunakan mobil Maung Garuda yang biasa dipakai. Teddy menyebutkan, Prabowo memakai mobil biasa dengan pengamanan yang terbatas. Warga yang mengetahui pun antusias hadirnya orang nomor 1 itu.

“Spontan, dadakan, dan mau nyamar rencananya, pakai mobil biasa, pakai topi, dan sedikit sekali Paspampres. Ternyata warga kaget dan antusias menyambut beliau,” ujar dia.

Teddy mengungkap Prabowo mendengar aspirasi warga. Prabowo berjanji akan segera membangun hunian layak untuk warga sekitar.