Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Korea Selatan, Prabowo Disambut 21 Dentuman Meriam Salvo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |20:26 WIB
Presiden Prabowo Subianto tiba di Korsel (Foto: Biro Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Seoul, Republik Korea atau Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026) waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut dentuman meriam salvo sebagai tanda penghormatan dari tuan rumah.

Berdasarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Pangkalan Udara Militer Seongnam sekitar pukul 19.15 waktu setempat.

Setibanya di Seoul, Presiden Prabowo disambut secara resmi melalui upacara kehormatan. Di bawah tangga pesawat, Kepala Negara menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan yang terdiri atas 20 personel.

Prosesi penyambutan turut dimeriahkan dengan 21 kali dentuman meriam salvo sebagai bentuk penghormatan kenegaraan.

Usai menerima upacara penghormatan, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Republik Korea Kim Sungwhan, Duta Besar Designate Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soongu, serta Kepala Protokol Negara Republik Korea Kim Tae-jin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209830/prabowo-zwpu_large.jpg
Prabowo ke PM Takaichi: Terima Kasih Undang Saya saat Musim Bunga Sakura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209542/prabowo-AxfU_large.jpg
Prabowo Tiba di Istana Kekaisaran, Disambut Langsung Kaisar Naruhito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209446/prabowo-5Fk3_large.jpg
Diaspora Indonesia Berbondong-bondong Sambut Kedatangan Prabowo di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209444/prabowo-3tRn_large.jpg
Sambut Kedatangan Prabowo, Semangat Juang Taruna Indonesia Menggema di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/340/3209438/prabowo-1KjE_large.jpg
Jelang Pertemuan dengan Kaisar dan PM Jepang, Prabowo Tiba di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209399/prabowo-9vFe_large.jpg
Prabowo ke Jepang, Mensesneg: Perkuat Kerja Sama Perdagangan hingga Pendidikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement