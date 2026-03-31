Tiba di Korea Selatan, Prabowo Disambut 21 Dentuman Meriam Salvo

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Seoul, Republik Korea atau Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026) waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut dentuman meriam salvo sebagai tanda penghormatan dari tuan rumah.

Berdasarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Pangkalan Udara Militer Seongnam sekitar pukul 19.15 waktu setempat.

Setibanya di Seoul, Presiden Prabowo disambut secara resmi melalui upacara kehormatan. Di bawah tangga pesawat, Kepala Negara menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan yang terdiri atas 20 personel.

Prosesi penyambutan turut dimeriahkan dengan 21 kali dentuman meriam salvo sebagai bentuk penghormatan kenegaraan.

Usai menerima upacara penghormatan, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Republik Korea Kim Sungwhan, Duta Besar Designate Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soongu, serta Kepala Protokol Negara Republik Korea Kim Tae-jin.