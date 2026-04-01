Cerita Anak Indonesia Sambut Prabowo di Seoul Korsel: Deg-degan tapi Bangga

JAKARTA - Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto disambut antusias oleh diaspora Indonesia, termasuk anak-anak yang telah menunggu di lobi hotel pada Selasa (31/3/2026). Salah satunya adalah Kaindra dan Luthfi yang bertugas menyerahkan buket bunga kepada Prabowo. Keduanya juga tampak mengenakan pakaian adat tradisional.

Usai menerima buket, Prabowo tersenyum dan menyapa kedua anak tersebut. Dalam momen itu, Kaindra dan Luthfi mengaku senang mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden.

“Ya senang, senang,” ujar Kaindra dan Luthfi dengan bangga.

Selain itu, keduanya juga mengaku sempat grogi saat diajak berbincang oleh Prabowo setibanya di hotel. “Deg-degan sih, paling deg-degan. Sama ya,” ungkap Kaindra.

“Ditanya namanya,” lanjutnya.