HOME NEWS NASIONAL

Cerita Anak Indonesia Sambut Prabowo di Seoul Korsel: Deg-degan tapi Bangga

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |08:02 WIB
Cerita Anak Indonesia Sambut Prabowo di Seoul Korsel: Deg-degan tapi Bangga
Presiden Prabowo Subianto disambut anak-anak Indonesia di Seoul Korsel (Foto: Biro Setpres)
JAKARTA - Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto disambut antusias oleh diaspora Indonesia, termasuk anak-anak yang telah menunggu di lobi hotel pada Selasa (31/3/2026). Salah satunya adalah Kaindra dan Luthfi yang bertugas menyerahkan buket bunga kepada Prabowo. Keduanya juga tampak mengenakan pakaian adat tradisional.

Usai menerima buket, Prabowo tersenyum dan menyapa kedua anak tersebut. Dalam momen itu, Kaindra dan Luthfi mengaku senang mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden.

“Ya senang, senang,” ujar Kaindra dan Luthfi dengan bangga.

Selain itu, keduanya juga mengaku sempat grogi saat diajak berbincang oleh Prabowo setibanya di hotel. “Deg-degan sih, paling deg-degan. Sama ya,” ungkap Kaindra.

“Ditanya namanya,” lanjutnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209849/prabowo-MW2i_large.jpg
Tiba di Korea Selatan, Prabowo Disambut 21 Dentuman Meriam Salvo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209830/prabowo-zwpu_large.jpg
Prabowo ke PM Takaichi: Terima Kasih Undang Saya saat Musim Bunga Sakura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209542/prabowo-AxfU_large.jpg
Prabowo Tiba di Istana Kekaisaran, Disambut Langsung Kaisar Naruhito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209446/prabowo-5Fk3_large.jpg
Diaspora Indonesia Berbondong-bondong Sambut Kedatangan Prabowo di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209444/prabowo-3tRn_large.jpg
Sambut Kedatangan Prabowo, Semangat Juang Taruna Indonesia Menggema di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/340/3209438/prabowo-1KjE_large.jpg
Jelang Pertemuan dengan Kaisar dan PM Jepang, Prabowo Tiba di Tokyo
