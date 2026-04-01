Prabowo Disambut Pelukan Hangat Presiden Lee Jae-myung di Blue House

SEOUL - Presiden RI Prabowo Subianto menerima sambutan kenegaraan yang sangat hangat dari Presiden Republik Korea (Korea Selatan) Lee Jae-myung, dalam kunjungan resminya ke Seoul. Pertemuan puncak kedua pemimpin negara ini berlangsung di Istana Kepresidenan Blue House, Seoul, Korea Selatan, pada Rabu (1/4/2026).

Momen keakraban langsung terlihat saat Presiden Prabowo tiba di halaman Blue House. Begitu turun dari mobil kepresidenan, Presiden Lee Jae-myung yang sudah menunggu segera menghampiri dan menyambut Presiden Prabowo dengan pelukan hangat. Gestur ini menandakan kedekatan personal yang kuat serta sinyal positif bagi hubungan diplomatik kedua negara.

Setelah sambutan hangat tersebut, kedua kepala negara menuju panggung kehormatan untuk mengikuti upacara resmi. Suasana khidmat terasa saat lagu kebangsaan kedua negara, “Indonesia Raya” dan “Aegukga”, dikumandangkan diiringi korps musik militer.

Rangkaian upacara dilanjutkan dengan prosesi inspeksi pasukan jajar kehormatan oleh kedua presiden. Setelah memeriksa barisan pasukan, Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae-myung kemudian memimpin sesi perkenalan delegasi masing-masing negara. Delegasi Indonesia terdiri dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, sementara delegasi Korea Selatan diisi oleh kabinet pemerintahan Presiden Lee Jae-myung.

Kunjungan ke Blue House ini merupakan agenda utama setelah Presiden Prabowo tiba di Seoul pada Selasa malam, 31 Maret 2026. Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 mendarat di Pangkalan Udara Militer Seongnam pukul 19.15 waktu setempat.