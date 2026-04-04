Jenazah Mayor Anumerta Zulmi Tiba di Bandara Husein Sastranegara

JAKARTA – Jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, tiba di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (4/4/2026) malam.

Berdasarkan pantauan, jenazah disambut oleh personel TNI dengan prosesi militer. Peti jenazah diturunkan dari pesawat TNI AU dengan penuh penghormatan.

Sebelumnya, tiga jenazah prajurit TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dalam upacara militer, Sabtu (4/4/2026).

Presiden Prabowo Subianto turut memberikan penghormatan langsung kepada para prajurit yang gugur.

Dalam prosesi pelepasan, jenazah dibawa oleh prajurit TNI dengan diiringi penghormatan militer, termasuk penghormatan senjata sebelum diberangkatkan.

Selain Zulmi, dua prajurit lainnya yang gugur adalah Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon.