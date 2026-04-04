HOME NEWS NASIONAL

Jenazah Mayor Anumerta Zulmi Tiba di Bandara Husein Sastranegara

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |21:00 WIB
jenazah prajurit TNI yang gugur di Lebanon (Foto: Okezone/Arif Julianto)
JAKARTA – Jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, tiba di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (4/4/2026) malam.

Berdasarkan pantauan, jenazah disambut oleh personel TNI dengan prosesi militer. Peti jenazah diturunkan dari pesawat TNI AU dengan penuh penghormatan.

Sebelumnya, tiga jenazah prajurit TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dalam upacara militer, Sabtu (4/4/2026).

Presiden Prabowo Subianto turut memberikan penghormatan langsung kepada para prajurit yang gugur.

Dalam prosesi pelepasan, jenazah dibawa oleh prajurit TNI dengan diiringi penghormatan militer, termasuk penghormatan senjata sebelum diberangkatkan.

Selain Zulmi, dua prajurit lainnya yang gugur adalah Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210680//sby-oIEa_large.jpg
SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210670//pemerintah-nNaj_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/18/3210666//idf_mengibarkan_bendera_di_samping_markas_unifil_di_lebanon-Md1v_large.jpg
Israel Kibarkan Bendera di Samping Markas UNIFIL, Penjaga Perdamaian Indonesia Terancam Ditembaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210665//prabowo-U5th_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Kecam Keras Tindakan Keji Merusak Perdamaian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210648//tni-rez3_large.jpg
Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung, Isak Tangis Keluarga Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210618//tni-tZqJ_large.jpg
Heroik! Prajurit Baret Merah Kopassus Selamatkan Pasukan UNIFIL di Lebanon
