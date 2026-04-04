HOME NEWS NASIONAL

Momen Haru Prabowo Sampaikan Belasungkawa kepada Keluarga Tiga Prajurit Gugur di Lebanon

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |20:07 WIB
Momen Haru Prabowo Sampaikan Belasungkawa kepada Keluarga Tiga Prajurit Gugur di Lebanon
Presiden Prabowo saat bertemu keluarga prajurit tni gugur di Lebanon (foto: tangkapan layar)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon.

Momen tersebut berlangsung dalam prosesi persemayaman militer di VIP Room Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (4/4/2026) petang.

Dalam prosesi itu, Presiden mendatangi satu per satu keluarga prajurit yang gugur, memberikan semangat serta menyampaikan duka cita. Nuansa haru menyelimuti pertemuan antara kepala negara dan keluarga yang ditinggalkan.

Presiden menyalami keluarga secara bergantian, didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika Presiden mencium anak dari salah satu prajurit yang gugur. Gestur tersebut semakin menguatkan suasana emosional di tengah prosesi penghormatan militer.

Selain itu, Presiden juga memberikan penghormatan langsung di hadapan masing-masing peti jenazah. Raut duka tampak jelas dari wajahnya selama prosesi berlangsung.

 

