Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

JK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait Ceramah soal Mati Syahid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |10:47 WIB
JK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait Ceramah soal Mati Syahid
JK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait Ceramah soal Mati Syahid (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 13 RI, Jusuf Kalla (JK) dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI). Laporan ini buntut pernyataan JK soal mati syahid.

Diketahui, dalam video di link Masjid Kampus UGM menit 9 hingga 10, Jusuf Kalla menjelaskan soal mati syahid. 

“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti,” katanya dalam ceramahnya, dikutip Senin (13/4/2026). 

Terkait hal ini, GAMKI menggelar pernyataan sikap dan konferensi pers bersama sejumlah pihak, di antaranya Dewan Pakar  Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, DPP Horas Bangso Batak, DPP Pasukan Manguni Makasiouw, DPP Aliansi Timur Indonesia, Tim Manguni, Timur Indonesia Bersatu, Pemuda Batak Bersatu,  hingga Advokat Raja-Raja Batak.

Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat membacakan tiga poin penting terkait hal ini. 

”Pertama, menyatakan agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026).

Kedua, dia mengungkapkan, pihaknya mengecam keras pernyataan JK yang menyakiti hati umat Kristen. Selain itu, pernyataan tersebut dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Ketiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke kepolisian,” kata Sahat.

Seusai membacakan tiga poin itu, perwakilan lembaga Kristen dan ormas berangkat dari Sekretariat DPP GAMKI kawasan Menteng, Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mati Syahid Jusuf Kalla JK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement