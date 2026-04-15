Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Ketua BEM UI Soroti Dugaan Pelecehan di Kampus: Korban Harus Dilindungi!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |21:53 WIB
Mantan Ketua BEM UI Soroti Dugaan Pelecehan di Kampus: Korban Harus Dilindungi!
Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia 2019-2020, Manik Marganamahendra (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia 2019-2020, Manik Marganamahendra, menyoroti dugaan kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus. Ia menyebut peristiwa tersebut ironis karena terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang belajar hukum dan nilai-nilai keadilan.

Manik mengaku sangat menyesalkan kejadian tersebut dan menegaskan pentingnya keberpihakan kepada korban.

"Ironis, karena pelanggaran justru terjadi di tempat orang belajar hukum. Saya sangat menyesalkan kejadian ini, dan memberikan dukungan kepada korban. Kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap korban," ujar Manik di Podcast The Daily Buzz: Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI, Apa Kabar UU TPKS?, Rabu (15/4/2026).

Wakil Ketua Umum Partai Perindo itu juga menekankan, bahwa fokus utama dalam penanganan kasus seperti ini harus diarahkan pada perlindungan korban, bukan semata-mata menjaga nama baik institusi.

Menurutnya, keterbukaan pihak kampus dalam menangani kasus tersebut patut diapresiasi dan menjadi langkah maju. Namun, ia mengingatkan agar kampus tidak menutup-nutupi kasus serupa.

"Di balik nama besar kampus, saya tetap menghormati mahasiswa di sana. Keterbukaan pihak kampus justru merupakan kemajuan. Jangan sampai kita menyembunyikan masalah di lingkungan kampus," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement