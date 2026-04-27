Dilantik Prabowo Jadi KSP, Dudung: Saya Buka Laporan 24 Jam dari Masyarakat 

KSP Dudung Abdurachman (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang baru dilantik, Dudung Abdurachman, memastikan akan mengawal percepatan program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tuntas dan cepat.

Selain itu, Dudung yang juga menjabat sebagai penasihat khusus presiden menegaskan akan membuka ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah selama 24 jam nonstop. Hal tersebut disampaikannya usai pelantikan di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

“Yang pertama, tentunya bersyukur kepada Allah SWT. Kedua, terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana menyukseskan program strategis nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujarnya.

Ia menegaskan, peran Kantor Staf Presiden akan difokuskan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini ia akan membuka laporan dari masyarakat selama 24 jam.

“Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat,” katanya.

Berita Terkait
Hanif Faisol Dilantik Jadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan
Dilantik Prabowo, Abdul Kadir Karding Jabat Kepala Badan Karantina Indonesia
Hasan Nasbi Resmi Jabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi
Dikabarkan Jadi KSP, Dudung: Saya Prajurit, Harus Siap Perintah Presiden
Reshuffle Kabinet, Dikabarkan Jadi Menteri LH Jumhur Hidayat Tiba di Istana
Dikabarkan Bakal Dirotasi Prabowo Jadi Kepala Bakom, Qodari: Prerogatif Presiden
