Satu Korban Terjebak Tabrakan Kereta di Bekasi Berhasil Dievakuasi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |05:53 WIB
Satu Korban Terjebak Tabrakan Kereta di Bekasi Berhasil Dievakuasi (foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Petugas gabungan berhasil mengevakuasi satu korban bernama Nurul (26) dalam kondisi selamat pasca insiden tabrakan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada, Selasa (28/4/2026), dini hari.

Korban yang sempat terjebak dalam KRL commuter selama tujuh jam berhasil dievakuasi sekira pada pukul 04.17 WIB. Korban kemudian langsung dilarikan ke RSUD Kota Bekasi.

Humas Kantor SAR Jakarta, Ramli Prasetio menyampaikan bahwa proses evakuasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi oleh seluruh unsur yang terlibat di lapangan.

“Pada pukul 04.17 WIB, personel Basarnas bersama unsur SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu korban dalam keadaan selamat atas nama Nurul, usia 26 tahun," ujar Ramli melalui pesan singkatnya, Selasa (28/4/2026).

Berita Terkait
71 Korban Kecelakaan Kereta Dirawat di 5 Rumah Sakit, Sebagian Alami Luka Serius
Operasional KRL Hanya Sampai Stasiun Bekasi Pasca Insiden Tabrakan Kereta
KAI Setop Seluruh Perjalanan Kereta Jakarta-Jawa, Fokus Evakuasi Korban Tabrakan KRL
Tangis Keluarga Korban Tewas Tabrakan Kereta Pecah di RSUD Bekasi
Korban Ungkap Detik-Detik Tabrakan Kereta di Bekasi, Penumpang Banyak Terpental dan Terjepit
Update Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, 70 Orang Luka-Luka dan 4 Meninggal
