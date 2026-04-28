Satu Korban Terjebak Tabrakan Kereta di Bekasi Berhasil Dievakuasi

JAKARTA - Petugas gabungan berhasil mengevakuasi satu korban bernama Nurul (26) dalam kondisi selamat pasca insiden tabrakan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada, Selasa (28/4/2026), dini hari.

Korban yang sempat terjebak dalam KRL commuter selama tujuh jam berhasil dievakuasi sekira pada pukul 04.17 WIB. Korban kemudian langsung dilarikan ke RSUD Kota Bekasi.

Humas Kantor SAR Jakarta, Ramli Prasetio menyampaikan bahwa proses evakuasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi oleh seluruh unsur yang terlibat di lapangan.

“Pada pukul 04.17 WIB, personel Basarnas bersama unsur SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu korban dalam keadaan selamat atas nama Nurul, usia 26 tahun," ujar Ramli melalui pesan singkatnya, Selasa (28/4/2026).