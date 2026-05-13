Polisi Tangkap 'Gembel', Residivis Begal Sadis yang Viral di Palmerah

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku begal sadis di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku diketahui bernama Taufik alias Gembel.

"Adapun identitas tersangka yang berhasil diamankan yaitu atas nama Taufik alias Gembel, lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober 2000, laki-laki, pekerjaan pelajar, warga negara Indonesia," kata Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno dalam jumpa pers, Rabu (13/5/2026).

Menurut Danang, tersangka merupakan residivis yang sudah tiga kali terlibat kasus pencurian dengan kekerasan.

"Tersangka yang berhasil diamankan ini juga seorang residivis. Pada tahun 2019 terlibat kasus pencurian dengan kekerasan, kemudian tahun 2020 perkara yang sama, dan pada tahun 2024 melakukan pencurian dengan pemberatan dengan vonis satu tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, tersangka ditangkap di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Polisi juga masih memburu tiga pelaku lain yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Saat ini penyidik masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang DPO," ujar Budi.