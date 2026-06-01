Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Chromebook, Momentum Kejagung Telusuri Skema Kejahatan 'Kerah Putih'

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |15:02 WIB
Usut Chromebook, Momentum Kejagung Telusuri Skema Kejahatan 'Kerah Putih'
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih luas di sektor pendidikan selama era Merdeka Belajar 2019-2024. Kasus tersebut bukan sekadar persoalan pengadaan perangkat, melainkan bagian dari dugaan praktik yang selama ini menggerogoti tata kelola pendidikan nasional.

Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri, menyebut kasus chromebook yang kini ditangani Kejagung hanya sebagian kecil dari persoalan yang terjadi pada era Merdeka Belajar 2019–2024. Menurutnya, terdapat indikasi atau dugaan kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang berlangsung secara sistematis melalui berbagai program pendidikan.

P2G menyoroti arah kebijakan pendidikan yang dinilai lebih mengedepankan proyek pelatihan dibandingkan pemenuhan kebutuhan mendasar guru. Salah satu contohnya adalah alokasi anggaran yang mencapai Rp3 triliun untuk program Guru Penggerak, sementara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berdampak langsung terhadap karier dan kesejahteraan guru disebut kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Klaim keberhasilan program pendidikan yang muncul menjelang berakhirnya masa pemerintahan pada 2024 juga ikut disorot. Ia menduga terdapat upaya membangun narasi keberhasilan melalui laporan dan indikator yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan program kerap diukur dari tingginya akses platform digital, ramainya percakapan di media sosial, hingga testimoni yang dipilih secara selektif. Belum lagi fenomena 4L (Lu lagi, Lu lagi), di mana seremonial digital hanya menampilkan kelompok elitis yang itu-itu saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221705/sidang_chromebook-ltab_large.jpg
Kasus Chromebook, Publik Diajak Fokus pada Fakta Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220574/korupsi-K2ga_large.jpg
P2G Soroti Kasus Korupsi Chromebook yang Diusut Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219975/korupsi-ZFJU_large.jpg
Soroti Kasus Chromebook, Pakar Pendidikan: Saya Tidak Merasa Heran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218938/nadiem_makarim-8sw2_large.jpg
DPR Sebut Bukti Jaksa Kuat di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218362/nadiem_makarim-dtuQ_large.jpg
Asal-usul Jaksa Bebankan Uang Pengganti Rp5,6 Triliun ke Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218356/nadiem-Vdiz_large.jpg
Momen Nadiem Peluk Ojol Usai Dituntut 18 Tahun Penjara: Tuhan Tidak Akan Diam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement