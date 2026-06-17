Ketua BEM UI Pastikan Bakal Kembali Gelar Aksi di Bundaran HI

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma’shum Imawan menegaskan akan kembali menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, dengan mengajak berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai membebani rakyat.

Diketahui, BEM UI sebelumnya telah menggelar aksi di Bundaran HI pada Jumat 12 Juni 2026. Rencana aksi lanjutan tersebut disampaikan Yatalathof saat menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Rabu (17/6/2026) malam.

“Yang pasti dalam hal ini BEM UI akan mengajak seluruh BEM dan juga elemen masyarakat lainnya untuk kita turun lagi di Bundaran HI. Tanggalnya akan kita tentukan nanti akan kita umumkan. Masih ada konsolnas dulu, kita konsolidasi,” ujar Yatalathof.

Menurutnya, aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang disebutnya sebagai "kemacetan mobilitas sosial" yang dirasakan masyarakat saat ini. “Yang penting adalah agar kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan cara bertahan hidup, serta masa depan bisa didobrak oleh bersatunya para rakyat ini, begitu kira-kira,” imbuhnya.

Yatalathof menilai masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Ia mencontohkan kenaikan harga kebutuhan pokok serta meningkatnya biaya hidup yang dirasakan langsung masyarakat.