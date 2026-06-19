Dialog dengan Mahasiswa di DPR, Dasco Ungkap Hasil Pertemuan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menemui ratusan mahasiswa Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak Jumat (19/6/2026) sore.

Dasco mengatakan, sebagian tuntutan mahasiswa telah ditindaklanjuti oleh pihak DPR RI melalui komunikasi langsung dengan pemerintah.

"Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan lewat telepon kepada pihak eksekutif, baik Menteri ESDM maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi kami pada mereka," ujar Dasco di atas mobil komando, Jumat (19/6/2026).

Sebelumnya, Dasco juga sempat menyapa massa aksi dengan seruan “Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia” yang disambut riuh oleh para peserta aksi.

Di hadapan mahasiswa, Dasco menyampaikan bahwa dirinya bersama pimpinan DPR telah melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa yang hadir dalam aksi tersebut.

"Adek-adek sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, barusan kami sudah melakukan audiensi, menerima aspirasi dari teman-teman yang merupakan perwakilan dari kawan-kawan sekalian," tuturnya.