Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Lombok Barat, KPK Sita Mobil Alphard 

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |15:34 WIB
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Lombok Barat, KPK Sita Mobil Alphard 
KPK Sita Mobil Alphard dari Kasus Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Alphard yang diduga terkait perkara korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ).

Mobil mewah tersebut diduga merupakan pemberian dari salah satu tersangka, Alvonsus Gani (ALG), selaku Direktur Utama Meconel Sistim Instrument, yang berkaitan dengan proyek di PT Air Minum Giri Menang (AMGM).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan dilakukan dalam rangkaian penggeledahan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut.

"Salah satu yang dilakukan penyitaan dalam kegiatan ini yakni satu unit mobil Toyota Alphard, yang diduga diterima Bupati LAZ dari ALG selaku pihak swasta, terkait proyek-proyek di PT AMGM (PT Air Minum Giri Menang)," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Menurut Budi, penggeledahan masih berlangsung. KPK melakukan langkah tersebut untuk mencari alat bukti tambahan setelah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (20/7/2026).

"Kegiatan masih berlangsung, kami akan update kembali perkembangannya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231869//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-n9hf_large.jpg
Kasus Bupati Kuansing, KPK Periksa Sekjen ATR/BPN dan Pejabat Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231785//oegroseno-It6H_large.jpg
Kortas Polri Panggil Eks Wakapolri Oegroseno untuk Klarifikasi Lahan Sepolwan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231782//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-rTkN_large.jpg
Kejagung Terbitkan Sprindik Baru soal Dugaan TPPU 74 Kg Emas dan Uang di Rumah Febrie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231775//febrie_ardiansyah-tXQV_large.jpeg
Mangkir dengan Alasan Kesehatan, Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Febrie Adriansyah Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231770//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-RZFb_large.jpg
Febrie Adriansyah Mangkir dari Pemeriksaan, Kejagung: Alasan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231759//mahfud_md-Qsen_large.jpg
Mahfud MD Ungkap Alasan KPK Harus Tangani Perkara Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement