Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

JPU Perbaiki Dakwaan Dokter Tifa, Sidang Perkara Ijazah Jokowi Kembali Digelar 6 Agustus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |10:29 WIB
JPU Perbaiki Dakwaan Dokter Tifa, Sidang Perkara Ijazah Jokowi Kembali Digelar 6 Agustus
Dokter Tifa (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sidang perkara pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa kembali digelar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketahui telah melimpahkan kembali berkas perkara tersebut.

"Perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma telah dilimpahkan kembali ke PN Jakarta Timur pada 28 Juli 2026," ucap Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel, saat dihubungi, Rabu (29/7/2026).

Sekadar informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya menerima eksepsi Dokter Tifa alias menggugurkan dakwaan JPU. Hakim menilai dakwaan JPU tidak cermat lantaran menjerat terdakwa dengan pasal KUHP lama dan KUHP baru.

Immanuel melanjutkan, perkara itu teregister dengan Nomor 354/Pid.B/2026/PN Jkt.Tim. Dia menyampaikan bahwa JPU memilih memperbaiki dakwaan ketimbang mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

"Atas putusan sela kemarin, Penuntut Umum tidak mengajukan perlawanan, melainkan memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231192/roy_suryo-sqjx_large.jpg
Momen Roy Suryo Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Pendukung di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231172/roy_suryo-nMKR_large.jpg
Ini Alasan Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo soal Status Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231161/roy_suryo-MUwx_large.jpg
Polda Metro Hormati Putusan PN Jaksel Tolak Praperadilan Kedua Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231158/roy_suryo-pR1G_large.jpg
Breaking News! Praperadilan Roy Suryo Ditolak, Status Tersangka di Kasus Ijazah Jokowi Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231096/roy_suryo-8BpG_large.jpg
Hari Ini, Roy Suryo Hadapi Sidang Putusan Praperadilan soal Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230563/roy_suryo-dRlM_large.jpg
Kubu Roy Suryo Yakin Menang Praperadilan di Kasus Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement