HUT Ke-81 RI di Istana, Gibran Kenakan Busana Adat NTT

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda, menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Didampingi kedua putra-putrinya, Gibran dan Selvi tampak mengenakan busana adat yang berbeda, namun dengan dominasi warna yang senada.

Gibran mengenakan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Kain Lafa yang dililitkan di pinggang dan diselempangkan di bahu berhiaskan motif Hua Peni yang menggambarkan keluhuran dan keteraturan adat.

Garis tegas berwarna merah marun yang mendominasi corak kain merepresentasikan keberanian, semangat hidup, serta penghargaan kepada para leluhur.

Jas hitam yang dikenakan Gibran juga dipadukan dengan Topi Ti'i Langga, topi berbahan daun lontar kering yang merupakan simbol keperkasaan, kehormatan, serta jiwa kepemimpinan.

Kelengkapan busana adat yang serupa juga dikenakan oleh Jan Ethes Srinarendra dan adiknya, La Lembah Manah.