Panas! Massa BEM UI Bertahan di Dukuh Atas, Arus Lalu Lintas Sudirman ke Bundaran HI Dialihkan

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI dialihkan akibat aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Pantauan Okezone hingga pukul 17.30 WIB, ratusan mahasiswa masih bertahan di lokasi aksi. Sebagian peserta menyampaikan orasi dari mobil komando, sementara lainnya duduk memenuhi jalan raya.

Penutupan jalan dilakukan sebelum Stasiun MRT Dukuh Atas. Kendaraan yang hendak menuju Bundaran HI dialihkan ke berbelok ke kiri melewati jalur lain. Sementara itu, layanan Transjakarta yang melintasi titik aksi juga tidak beroperasi.

Sebelumnya, massa BEM UI yang mengenakan almamater kuning bergerak menuju Bundaran HI sekitar pukul 15.00 WIB. Namun, langkah mereka terhenti setelah aparat kepolisian membentuk blokade berlapis di Jalan Jenderal Sudirman.

Barisan terdepan diisi polisi wanita (Polwan), diikuti personel polisi pria di lapis kedua. Di belakang barisan aparat, pagar besi dipasang untuk menutup akses massa menuju Bundaran HI.

Situasi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa memblokade jalur Transjakarta selama sekitar 20 menit. Aksi tersebut memicu saling dorong antara mahasiswa dan aparat yang berupaya membuka kembali jalur bus.

Kondisi kemudian berangsur kondusif setelah orator dari mobil komando meminta peserta aksi tidak terpancing provokasi dan tetap menyampaikan aspirasi secara tertib.

Di hadapan barikade aparat, massa terus menggelar orasi secara bergantian. Sejumlah tuntutan disuarakan kepada pemerintah sambil mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian.