Mahasiswa BEM UI Bubarkan Diri, Jalan Jenderal Sudirman Masih Ditutup!

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan sejumlah aliansi mahasiswa membubarkan diri usai berunjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026) petang.

Pantauan Okezone di lokasi, para mahasiswa yang menggelar unjuk rasa mulai "balik kanan" dari titik aksi Jalan Jenderal Sudirman arah Bundaran HI sekitar pukul 18.00 WIB.

Sebagian besar mahasiswa terpantau mengenakan almamater kuning khas warna mahasiswa UI.Namun ada pula sejumlah mahasiswa yang kenakan almamater biru dan hijau.

Sebagian dari mereka mulai berjalan ke arah Senayan. Akan tetapi, mobil komando dan sebagian mahasiswa lainnya masih bertahan di depan barikade polisi. Mereka terlihat memutar musik dan mengibarkan bendera.

Sementara itu, Jalan Jenderal Sudirman arah Bundaran HI masih ditutup oleh aparat kepolisian. Bahkan, pagar besi dan barikade dibuat polisi menutupi jalan.

Sekadar informasi, BEM UI dan sejumlah aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.