Gali Potensi Anak Binaan, LPKA Kelas I Tangerang Dukung Pelatihan Menulis Kreatif Puspadaya

JAKARTA - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang menyambut baik pelatihan penulisan kreatif yang digelar bersama Puspadaya, Kreator Nongkrong, dan Malvindo, pada Sabtu (3/10/2026).

Kepala LPKA Kelas I Tangerang, Aldi Nasution, menyatakan kegiatan tersebut menjadi wadah positif bagi anak binaan untuk mengekspresikan ide dan pengalaman hidup mereka.

Pelatihan literasi ini dirancang dengan pendekatan yang adaptif dan interaktif. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak binaan untuk mengolah cerita dan pengalaman pribadi menjadi karya tulis yang bermanfaat.

"Kami sangat mendukung kegiatan ini karena bermanfaat buat anak-anak. Kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang kompeten dalam bidang penulisan, seperti Kreator Nongkrong dan Puspadaya," kata Aldi, dikutip Minggu (4/10/2026).