Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Bakal Putuskan Nasib Ijazah Gibran Malam Ini, Puan Maharani: Kami Hormati

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |13:43 WIB
MK Bakal Putuskan Nasib Ijazah Gibran Malam Ini, Puan Maharani: Kami Hormati
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menyatakan, pihaknya bakal menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkapkan Puan saat ditanya soal namanya menjadi opsi pengganti Gibran, bila MK mengabulkan gugatan tersebut. Ia enggan menanggapi soal isu tersebut dan lebih memilih menghormati putusan MK.

"Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK dan apapun keputusannya, kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Saat disinggung soal gugatan itu dilayangkan pasca 2 tahun Pemilu, ia tak menjawab. Puan menyatakan dirinya menghormati putusan tersebut. 

"Kita menghormati proses yang sedang berjalan," ujar Puan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246188//sidang_gugatan_ijazah_gibran-irI7_large.jpg
MK Gelar Sidang Putusan Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Pukul 20.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246159//refly_harun-kpaS_large.jpg
Gugatan PHPU Gibran, Refly Harun Minta Hakim MK Putus Berdasarkan Fakta Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246130//mahkamah_konstitusi-WGAx_large.jpg
Jelang Putusan, Relawan GI-JOE Minta MK Tolak Gugatan soal Ijazah Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246050//patrialis_akbar-gpmB_large.jpg
Patrialis Akbar Soroti Sengketa Pilpres 2024: Semestinya Sudah Kedaluwarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245932//sidang_phpu_pilpres_2024-wMxh_large.jpg
Syarat Pendidikan Gibran Kembali Digugat, Pakar: Sudah Pernah Dinilai MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245750//gibran-9Q1d_large.jpg
Hendak Polisikan Gibran, Pelapor Diminta Balik Lagi ke Bareskrim Senin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement