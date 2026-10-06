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Guyon Rocky Gerung saat Sertijab Kepala Bakom: Tugas Pertama Syahganda Pulihkan Nama Baik Saya

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |19:30 WIB
Guyon Rocky Gerung saat Sertijab Kepala Bakom: Tugas Pertama Syahganda Pulihkan Nama Baik Saya
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rocky Gerung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung melontarkan candaan saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dari Muhammad Qodari kepada Syahganda Nainggolan di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Rocky berkelakar bahwa tugas pertama Syahganda adalah memulihkan nama baiknya di hadapan publik.

"Tugas pertama Syahganda adalah memulihkan nama baik saya di publik," kata Rocky yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Rocky kemudian mengaku menjadi sasaran hujatan dalam beberapa hari terakhir, setelah masuk ke lingkungan Istana.

"Jadi sudah 3 hari nih, gue dicaci, dihina, nggak ada satu pun yang belain gue, kurang ajar," ujarnya disambut tawa hadirin.

Menurut Rocky, dirinya menyadari akan menjadi sasaran kritik setelah bergabung sebagai anggota Wantimpres. Dia menilai sebagian pihak menganggap langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan yang selama ini disuarakannya dari luar pemerintahan.

"Saya ada di kalangan Istana sekarang, akan jadi sasaran, dan nggak ada cara untuk menghalangi kawan-kawan saya itu yang berupaya cari dalil bahwa saya mengkhianati perjuangan," katanya.

 

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