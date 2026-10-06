Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI-PKS Bahas Ekonomi Syariah, LGBTQ hingga Palestina

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |23:45 WIB
MUI-PKS Bahas Ekonomi Syariah, LGBTQ hingga Palestina
Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf dan pengurus MUI (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas sejumlah isu strategis dalam pertemuan Silaturahmi Kebangsaan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Sejumlah isu yang dibahas antara lain penguatan ekonomi syariah, RUU Ekonomi Syariah, ketahanan keluarga, Palestina, keadilan iklim, hingga kesehatan mental generasi muda.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Silaturahmi Kebangsaan yang terus dijalin PKS dengan berbagai elemen bangsa, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjawab berbagai persoalan strategis umat dan bangsa.

“MUI adalah corong terkuat yang mewakili persatuan umat. PKS membutuhkan sinergi dengan MUI untuk bersama memperjuangkan aspirasi keumatan,” ujar Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, PKS dan MUI membahas sejumlah isu strategis. Pertama, penguatan ekonomi dan keuangan syariah agar semakin besar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

“Kami memandang pengarusutamaan ekonomi syariah diperlukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Potensinya sangat besar, khususnya melalui optimalisasi wakaf produktif dan pengembangan industri halal. Ini harus kita dorong agar memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menopang upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
LGBT PKS Palestina MUI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245897//alat_bantu_seks_di_lapas-JAY6_large.jpg
Usul Alat Bantu Seks di Lapas Tuai Kritik, MUI Minta Ketua Komisi XIII DPR Cabut Pernyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245849//viral-XdJu_large.jpg
Heboh Ketua Komisi XIII DPR Usul Alat Bantu Seks di Lapas, MUI: Haram Hukumnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/18/3245231//viral-31x9_large.jpg
Pesawat Flydubai Menuju Israel Diduga Dibajak hingga Menukik Tajam, Seorang Pilot Ditikam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/18/3244788//kompleks_masjid_al_aqsa-LGpa_large.jpg
Peringati 26 Tahun Intifada Al-Aqsa, Hamas Minta Negara Arab-Muslim Bersatu Dukung Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/18/3244566//viral-geEt_large.jpg
Dukung Palestina! Irlandia Pakai Ban Lengan Hitam, Tolak Jabat Tangan dengan Israel di Nations League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/18/3244547//gaza-yVb6_large.jpg
Jumlah Orang Tewas dalam Serangan Israel di Gaza Tembus 74.018 Jiwa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement