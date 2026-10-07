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Bareskrim Terima Laporan Soal Ijazah Gibran Jadi Pengaduan Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |16:51 WIB
Bareskrim Terima Laporan Soal Ijazah Gibran Jadi Pengaduan Masyarakat
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JAKARTA - Bareskrim Polri menerima laporan pengaduan masyarakat (dumas) terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam pendaftarannya pada Pemilu 2024, Rabu (7/10/2026).

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengungkapkan bahwa pelapor dan penyidik sempat berdiskusi serta bertukar pandangan mengenai laporan tersebut.

"Dan kepolisian tadi memberikan perspektif bahwa dumas itu juga tidak berbeda dengan LP (Laporan Polisi)," kata Ahmad di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).  

Ahmad mengeklaim, dumas tidak jauh berbeda dengan Laporan Polisi. Pasalnya, kata Ahmad, pihak kepolisian nantinya tetap akan melakukan langkah-langkah penyelidikan terkait pelaporan ini.

"Misalnya, Mahkamah Konstitusi tidak bisa memanggil Gibran Rakabuming Raka. Tetapi dalam proses penyelidikan, undangan klarifikasi, panggilan, dan sebagainya, tentu setiap pihak yang kemudian diduga ada dalam proses perbuatan pidana atau paling tidak turut serta dalam kasus deelneming (penyertaan), itu bisa juga diundang," ujarnya.

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