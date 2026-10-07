Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Akan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ijazah, Pelapor Bawa Putusan MK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |12:55 WIB
Wapres Gibran Akan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ijazah, Pelapor Bawa Putusan MK
Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin/Okezone
A
A
A

JAKARTA -  Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2024.

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin mengatakan bahwa, dalam kesempatan ini, pihaknya membawa keputusan MK soal yang ditemukannya bukti yang menunjukkan ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri milik Gibran.

"Hari ini kami bersyukur sekali, kami mendapatkan amunisi tambahan bukti dokumen penting yang menambah dugaan adanya unsur pidana pasal pemalsuan atau keterangan palsu atau keterangan tidak benar dalam Suket yang diterbitkan oleh Dikdasmen itu menjadi lebih kuat begitu," kata Ahmad di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, substansi yang paling penting dalam putusan ini, ada dalam pertimbangan hukumnya. Pasalnya, putusan tersebut mengonfirmasi beberapa hal.

Pertama, Mahkamah telah mempertimbangkan, memeriksa data, fakta, dan bukti di persidangan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki ijazah SMA.

"Bahkan bukan hanya ijazah SMA, tidak pula memiliki ijazah SMK, tidak pula memiliki ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3245970/mk-uICa_large.jpg
MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Ijazah Gibran Senin 5 Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240198/gibran-6wVP_large.jpg
Mobil Gibran Dicegat Warga saat Kunjungan ke Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230420/gibran_rakabuming_raka-voKX_large.jpg
Kunjungan Wapres Gibran ke Sumsel Dikawal Ketat, 1.000 Polisi Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219476/ksp-5irb_large.jpg
Gibran Panggil KSP Dudung Bahas BGN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218526/pemerintah-xjeJ_large.jpg
KPK Ungkap LHKPN Terbaru Wapres Gibran, Kekayaannya Capai Rp27,9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217944/gibran-y628_large.jpg
Tinjau Proyek MRT Jakarta, Gibran: HI-Monas Beroperasi 2027
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement