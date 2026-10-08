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Pengacara Pastikan Jokowi Hadir di Sidang Ijazah Dokter Tifa: Kami Tunggu Panggilan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |16:35 WIB
Pengacara Pastikan Jokowi Hadir di Sidang Ijazah Dokter Tifa: Kami Tunggu Panggilan
Pengacara Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pengacara Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, memastikan kliennya akan hadir langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Kedatangan Jokowi untuk menghadiri persidangan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Namun, Rivai belum bisa memastikan waktu pasti kapan Jokowi hadir di persidangan. Sebab, hingga kini Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum melayangkan pemanggilan kepada Jokowi.

"Jadi saya pastikan sampai hari ini Pak Jokowi menyatakan akan hadir, dan beliau ya masih menunggu panggilan jaksa. Sampai hari ini pun juga kami belum menerima panggilan," kata Rivai saat ditemui di PN Jaktim, Kamis (8/10/2026).

Ia menyebut, Jokowi sebenarnya menginginkan agar lebih dulu dipanggil JPU untuk memberikan keterangan.

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