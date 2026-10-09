Korsel Tarik Duta Besar dari Ukraina, Ketegangan Diplomatik Memanas

JAKARTA - Korea Selatan menarik duta besarnya dari Ukraina di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua negara. Perselisihan tersebut dipicu pengumuman publik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengenai rencana pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Seoul.

Langkah penarikan itu diambil setelah Zelensky mengumumkan pemindahan kedua tawanan tersebut ke Korea Selatan, dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September. Seoul bersikeras bahwa pengaturan tersebut seharusnya tetap dirahasiakan. Namun, pihak berwenang Ukraina membantah bahwa terdapat prasyarat kerahasiaan semacam itu.

Kedua prajurit Korea Utara tersebut dilaporkan ditangkap pada Januari 2025 di wilayah Kursk, Rusia. Saat itu, pasukan Korea Utara membantu pasukan Rusia memukul mundur serangan Ukraina.

Dilansir dari trtworld, Jumat (9/10/2026), Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, menyampaikan bahwa Duta Besar Korea Selatan untuk Ukraina, Park Ki-chang, akan meninggalkan Kiev dan kembali ke negaranya.

Pemerintah Seoul menyatakan harapannya agar berbagai persoalan antara kedua negara dapat diselesaikan secara damai. Korea Selatan juga menegaskan akan melanjutkan konsultasi dengan Ukraina untuk mencapai tujuan tersebut.