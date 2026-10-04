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Jembatan Strategis Kiev Diserang Drone Rusia, Jalur Logistik Militer Ukraina Terganggu

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |19:30 WIB
Jembatan Strategis Kiev Diserang Drone Rusia, Jalur Logistik Militer Ukraina Terganggu
Jembatan di Kiev (foto: WIkipedia)
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KIEV - Rusia mengklaim telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah infrastruktur yang disebut berkaitan dengan jalur logistik militer Ukraina, termasuk Jembatan Utara di Kiev yang melintasi Sungai Dnieper.

Dilansir dari rt, Minggu (4/10/2026). Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya pada Sabtu 3 Oktober 2026, menyebut serangan drone pada malam hari menghantam jembatan jalan sepanjang sekitar 800 meter tersebut. Moskow mengeklaim jembatan itu digunakan untuk pergerakan pasukan serta pengangkutan kargo dan perlengkapan militer Ukraina.

Serangan tersebut disebut berdampak pada aktivitas lalu lintas di ibu kota Ukraina.

Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko membenarkan bahwa Jembatan Utara terkena serangan. Menurutnya, bagian permukaan jalan serta jaringan kontak bus listrik mengalami kerusakan. Lalu lintas di jembatan itu kemudian dihentikan.

Sejumlah video yang beredar melalui media Ukraina memperlihatkan kemacetan panjang di salah satu kawasan Kiev setelah serangan tersebut.

Selain Jembatan Utara, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, drone mereka juga menyerang pusat logistik di Gostomel, Wilayah Kiev.

Moskow mengeklaim lokasi tersebut digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan militer. Rusia juga menyebut sebuah kapal kargo kering yang membawa peralatan yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer turut menjadi sasaran ketika sedang berlayar di bagian barat laut Laut Hitam menuju Odessa.

Klaim mengenai sasaran-sasaran tersebut belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen.

 

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