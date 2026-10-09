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Rumah Makan di Rawamangun Terbakar, 1 Pekerja Jadi Korban

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |10:28 WIB
Rumah Makan di Rawamangun Terbakar, 1 Pekerja Jadi Korban
Kebakaran di Rawamangun (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kebakaran terjadi di sebuah rumah makan Padang di Jalan Pegambiran, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (9/10/2026) pagi. Seorang pekerja mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit.

Berdasarkan laporan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, kebakaran diduga dipicu kebocoran tabung gas saat seorang pekerja hendak mengganti tabung gas ketika sedang memasak.

"Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dengan 40 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran," tulis Gulkarmat dalam laporannya.

Api tiba-tiba menyala di dapur lantai 3. Pekerja sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, api telanjur membesar sehingga pekerja tersebut mengalami luka bakar.

 

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