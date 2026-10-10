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Duel Berdarah 2 Pria di Parkiran Minimarket Jakbar Berujung 1 Tewas, Pelaku Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |15:57 WIB
Duel Berdarah 2 Pria di Parkiran Minimarket Jakbar Berujung 1 Tewas, Pelaku Ditangkap
Pelaku Duel Berdarah di Parkiran Minimarket Jakbar
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JAKARTA - Polisi menangkap seorang pria berinisial MM di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat setelah terlibat perkelahian hingga menewaskan pria berinisial AC (56) di sebuah parkiran minimarket kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

“Polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial MM yang diduga terlibat dalam peristiwa perkelahian yang berujung pada meninggalnya seorang pria berinisial AC (56),” kata Kapolsek Kembangan, Kompol Nur Aqsha Ferdianto, Sabtu (10/10/2026).

Aqsha menjelaskan, pelaku diamankan pada Kamis (8/10) lalu di kawasan Green Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

“Peristiwa bermula pada Minggu (4/10) sekitar pukul 20.30 WIB. Di mana diketahui bahwa korban AC datang ke lokasi dan menghampiri seorang perempuan berinisial SS. Keduanya kemudian terlibat cekcok mulut," ujar dia.

Kemudian, MM, yang merupakan pemilik usaha refleksi tempat SS bekerja, datang. Dia datang untuk mengantar SS pulang.

“Melihat perselisihan itu, MM diduga membela SS hingga terjadi perkelahian antara dirinya dan korban,” ungkapnya.

 

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