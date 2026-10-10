Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 10 Santriwati, Polisi Periksa Peran 3 Orang Lain

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |17:10 WIB
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 10 Santriwati, Polisi Periksa Peran 3 Orang Lain
Pelecehan Seksual Santriwati (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Polres Metro Bekasi Kota menetapkan seorang pria berinisial MHH sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual, terhadap 10 santriwati di sebuah pondok pesantren di Bekasi Selatan. Kini, polisi mendalami dugaan keterlibatan tiga orang lainnya dalam perkara tersebut.

Kasat Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana Sirait, mengatakan pendalaman dilakukan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dan menentukan langkah hukum berdasarkan hasil pemeriksaan.

“Kami terus mengembangkan perkara ini untuk memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” kata Rosdiana, Sabtu (10/10/2026).

Rosdiana menjelaskan, MHH telah mengenal salah satu korban sejak 2023. Korban menyebut MHH menjabat sebagai ketua pondok pesantren saat itu.

“Berdasarkan hasil penyidikan, MHH telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami mendalami dugaan perbuatannya, termasuk hubungan yang bersangkutan dengan korban serta kedudukannya di lingkungan pesantren,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/338/3247074//guru_ngaji-5yML_large.jpg
Diduga Cabuli 10 Santriwati, Guru Ngaji di Bekasi Jadi Tersangka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/338/3246861//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-8f7I_large.jpg
Guru SMKN 27 Jakarta Diduga Lecehkan Murid, Pramono: Tak Ada Perlindungan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/340/3246403//pelecehan-UnkH_large.jpg
Eks Pimpinan Pesantren di Lombok Tengah Ditetapkan Tersangka Dugaan Pelecehan Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/338/3245775//penyerangan-hCDm_large.jpg
Kasus Penyerangan Rumah di Bekasi Berakhir Damai, 2 Pelaku Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244866//kecelakaan-3SZq_large.jpg
Masinis KA Argo Bromo Resmi Jadi Tersangka, Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244744//kecelakaan-1Sz7_large.jpg
Hasil Investigasi KNKT Ungkap 6 Faktor Tabrakan Kereta Bekasi, dari Sinyal hingga Komunikasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement