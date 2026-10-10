Pramono Cerita Momen Ditanya Wali Kota New York Soal Transportasi Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menceritakan pengalamannya saat diundang Wali Kota New York City, Zohran Kwame Mamdani pada 19–21 September 2026. Undangan tersebut dalam rangka menghadiri Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026 di New York.

Pramono mengaku sempat mengira dirinya akan lebih dulu mengajukan pertanyaan saat bertemu Mamdani. Namun, justru Mamdani yang lebih dahulu bertanya mengenai pengelolaan transportasi di Jakarta.

"Ketika saya diundang Wali Kota Mamdani, saya pikir saya yang akan ditanya. Begitu duduk, dia tanya duluan, 'Kenapa Jakarta yang penduduknya 11 juta dibandingkan dengan New York yang penduduknya 8,4 juta, tetapi transportasi di Jakarta lebih baik daripada di New York?' Karena kita nomor 17 dunia," kata Pramono di Jakarta Convention Center, Sabtu (10/10/2026).

Momen tersebut membuat Pramono percaya diri menjelaskan pengelolaan transportasi di Ibu Kota kepada Mamdani.

"Di situ saya langsung, waduh, ini kesempatan gua untuk sombong sama Mamdani," ucapnya.