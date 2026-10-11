Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Febrie Adriansyah Diadili, Ketegasan Jaksa Dinilai Bakal Pulihkan Kepercayaan Publik

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |22:01 WIB
Febrie Adriansyah Diadili, Ketegasan Jaksa Dinilai Bakal Pulihkan Kepercayaan Publik
Febrie Adriansyah (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah tengah menjalani persidangan terkait dugaan korupsi, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketegasan jaksa penuntut umum (JPU), termasuk dalam menyusun tuntutan pidana, dinilai dapat menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, penanganan perkara harus menunjukkan penegakan hukum tak pandang bulu, termasuk mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan. Menurutnya, proses hukum yang tegas dan transparan menjadi bagian penting dalam membersihkan institusi dari oknum yang melanggar hukum.

"Tindakan tegas, bersihkan oknum yang melakukan pelanggaran hukum, dan transparansi proses penegakan hukum dari JPU dalam perkara ini akan memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi hukum," ujarnya, dikutip Minggu (11/10/2026).

Azmi menyoroti konstruksi dakwaan yang menguraikan dugaan penyalahgunaan kewenangan serta sarana jabatan oleh Febrie sejak 19 Desember 2019. Ia menilai pola dan rentang waktu perbuatan yang didakwakan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan tuntutan, apabila seluruh dakwaan terbukti di persidangan.

"Kalau dakwaan ini terbukti di persidangan, perkara ini bukan sekadar persoalan jumlah uang, tetapi menyangkut pola dan durasi perbuatannya berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatannya sebagai pejabat penegakan hukum," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246783/sidang_ketua_ombudsman-CHkb_large.jpg
Bantah Terima Uang, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Minta Dibebaskan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246682/kpk-3fQT_large.jpg
KPK Panggil Sopir Eks Sekjen MPR Terkait Kasus Gratifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246513/febrie_adriansyah-UI17_large.jpg
Jaksa Ungkap Perintah Febrie Adriansyah ke Ferry Boboho Usai Terima Rp55 Miliar: Dinginkan Saja Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246488/febrie_adriansyah-XDYy_large.jpg
Eks Jampidsus Febrie Didakwa Peras Tan Kian Rp55 Miliar agar Tak Dijadikan Tersangka Jiwasraya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246466/febrie_adriansyah-4lsa_large.jpg
Jalani Sidang Perdana, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tiba di Pengadilan Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246418/nusron_wahid-UKCd_large.jpg
KPK Yakin Nusron Wahid Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement