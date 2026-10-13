Kapolri Kembali Rombak Jabatan Polri, Dir Tipideksus Bareskrim Berganti

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi (pati) Polri. Kali ini, pergantian terjadi pada posisi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor ST/2262/X/KEP./2026 tertanggal 12 Oktober 2026.

Dalam telegram tersebut, jabatan Dir Tipideksus Bareskrim Polri yang sebelumnya diemban Brigjen Ade Safri Simanjuntak akan diserahkan kepada Kombes Suhasto.

Sementara itu, Ade Safri dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri. Adapun Suhasto sebelumnya menjabat sebagai Pemeriksa Inafis Kepolisian Madya Tingkat I Bareskrim Polri.

Selain itu, Brigjen Herry Dian Dwiharto yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri dimutasi menjadi Analis Kebijakan (Anjak) Utama Bidang NCB/Interpol Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.