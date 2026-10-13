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OTT BNPB, KPK: Masih Berproses Mohon Ditunggu

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |21:03 WIB
OTT BNPB, KPK: Masih Berproses Mohon Ditunggu
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
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YOGYAKARTA - Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pihaknya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga menjaring pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Baik pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa memang benar bahwa hari ini kami melaksanakan kegiatan tangkap tangan di BNPB," kata Asep di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Namun, ia belum menjelaskan lebih detail perihal operasi senyap tersebut. Ia meminta publik menunggu proses yang tengah berjalan di lembaga antirasuah.

"Untuk selanjutnya masih dalam proses. Mohon ditunggu, gitu ya. Karena kita juga sedang melakukan pendalaman, dan malam ini juga kita akan tentunya melakukan rapat dan yang lainnya," ujarnya.

Asep menyebutkan pembaruan penanganan perkara tersebut akan disampaikan lebih lanjut setelah ekspose yang rencananya digelar malam ini.

"Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lebih jelas setelah kita melakukan ekspos dan nanti akan disampaikan secara resmi di konferensi pers," ucapnya.

(Arief Setyadi )

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